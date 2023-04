Pārsteigums! Šīs nedēļas straumētāko ierakstu topā iekļuvusi arī metālmūzika

Hetfīlda fenomens, plus Ulriha kosmopolītisms un agrīni nepaēdināmais narcisisms ir bijusi vajadzīgā degviela, lai vienmēr izstrādātu kādus nestandarta gājienus. Tikko paklausīgā fanu orda pie kaut kā pierod, “Metallica” kaut ko nomaina - uzņem video, nogriež matus, izdod “St. Anger”, koncertē Antarktīdā, sadarbojas ar Lū Rīdu, uztaisa savu festivālu, iesūdz tiesā “Napster” un tā tālāk. Un katrā no šiem gājieniem ir kaut kas tāds, kas lielu daļu kaitina un tikpat lielu daļu fascinē - tāds vidējam cilvēkam nesasniedzams notikumu blīvums un ātrums. Paralēli tam, protams, mūzika. Ģeniāla mūzika. Tas attiecas arī uz albumu “72 seasons”. Angliski ir teiciens "It's growing on me" (tulkojumā: laikam ejot kļūst arvien tuvāks, personiskāks) - tieši to varu teikt par jebkuru “Metallica” albumu.”