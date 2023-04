Sieviete, kura parādīja Francijas virtuvi amerikāņiem un izraisīja apvērsumu kulinārijas šovos

Taču seriālu vērts skatīties arī tiem, kuri līdz šim par Džūliju Čaildu pat nav dzirdējuši, – tas ir smalks, ironisks, ar dzirkstījošu humoru apveltīts stāsts par pusmūža sievieti, kura vien četrdesmit gadu vecumā atklāj kaislību pret virtuvi un labām maltītēm un spēj to pārvērst miljonu biznesā.

“Šarmējošs un silts, gluži kā īsts komforta ēdiens,” seriālu slavē britu izdevums The Guardian, īpaši izceļot galvenās lomas atveidotāju Sāru Lankašīru (Sarah Lancashire), kurai izdevies radīt Džūlijas Čaildas pavisam reālu versiju. Sāra Lankašīra ir saņēmusi vairākas britu televīzijas un kinematogrāfa balvas, tostarp viņu augstu novērtējusi arī Britu filmu un televīzijas mākslas akadēmija (BAFTA), piešķirot labākās otrā plāna lomas aktrises balvu par lomu seriālā “Pēdējais tango Halifaksā” (Last Tango in Halifax) un labākās aktrises godu par lomu seriālā “Laimīgā ieleja” (Happy Valley).