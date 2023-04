Daugavpilī skatāmi seši pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbi

Tieši pateicoties Keitai Rotko-Prīzelai un viņas brālim Kristoferam Rotko, retrospektīvā oriģinālu kopa ir atradusi savu vietu mākslas centra velvēs. Šī ir jau ceturtā reize, kad Rotko centrs sadarbojas ar mākslinieka ģimeni, un kā īpašu pateicību par to Keita Rotko-Prizela šodien muzejam uzdāvinājusi pāris no mākslinieka oriģinālajām skicēm.

Marks Rotko (dzimis Markuss Rotkovičs, 1903-1970) bija viens no galvenajiem ASV glezniecības attīstības virzītājiem pēc Otrā pasaules kara līdztekus citiem māksliniekiem, kuri emigrēja no kara nomocītās Eiropas: Maksam Ernstam, Andrē Bretonam, Marselam Dišānam, Volfgangam Pālenam, Īvam Tangejam, Vitebskas guberņā dzimušajam Markam Šagālam, Fernānam Ležē, Žakam Lipšicam un Pītam Mondriānam un citiem. Atšķirībā no citiem šī perioda autoriem, Rotko uzskatīja, ka pazīstami tēli un reālijas ir šķērslis, lai gūtu tiešu mākslas pieredzi. Izmantojot ekspresionismā un sirreālismā balstītus tēlus, gleznotājs radīja savu personīgo stilu, kuram raksturīgas divas vai trīs taisnstūrveida formas, kas it kā lidinās gaisā uz noteikta laukuma fona, esot nepārtrauktā mijiedarbībā. Ar šo pamatkompozcīju, kas bija izstrādāta līdz 1949. gadam, Rotko radīja gan piesātināti melanholiskas, gan starojoši gaišas gleznas.