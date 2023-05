"Rīta kafija ar dzejnieku". Hrihorijs Semenčuks no Ukrainas

(fragments no Hrihorija Semenčuka dzejoļa, atdzejojis Māris Salējs)

Autora dzejoļi būs novērtējami ceturtdien, 11. maijā, kad no plkst. 18 Jelgavas Kultūras namā savus darbus lasīs dzejnieki Magnus Sigurdsons (Magnús Sigurðsson), Mina Di (Ming Di), Sergejs Timofejevs, Ulrike Almuta Zandiga (Ulrike Almut Sandig), Monika Osrponga (Monika Aasprong), Sanna Karlstrema (Sanna Karlström).

Hrihorijs Semenčuks ir dzejnieks, mūziķis un kultūras menedžeris. Dzimis 1991. gadā Hmeļnickā, Ukrainā. Kopš 2015. gada - nevalstiskās organizācijas “Mākslas padome "Dialogs"" direktors. Festivāla "Autoru lasīšanas mēnesis Ļvivā" direktors. Trīs dzejoļu grāmatu autors: “Iekšējais džihads” ("Внутрішній джихад", 2012), “MORE dzejoļi un dziesmas” ("MORE віршів і пісень", 2015), “Saskaņā ar oriģinālu” ("Люта справа", 2021). Daži dzejoļi publicēti vairāk nekā 15 dzejas antoloģijās. Muzikālo projektu “BRAT”, “LANDSCHAFT” un “DRUMТИАТР” līdzdibinātājs un dalībnieks. Mūsdienu ukraiņu dzejas antoloģijas “Vēstules no Ukrainas” («Letters from Ukraine» / «Листи з України», 2016, tulkojums poļu un angļu valodā) redaktors un Austrālijas un Ukrainas dzejas antoloģijas (AU\UA, 2012) līdzredaktors.