Latvijas Nacionālo bibliotēku ieņem deviņdesmitgadnieki

Izstādē iekļauti materiāli no rakstnieka un publicista Ērika Hānberga un Ziedoņa muzeja kopīgi atlasītajiem laika biedru stāstiem no grāmatas "Amizantais? Katram savs Imants Ziedonis", kas savu dienasgaismu plašākā lasītāju lokā ierauga tieši šodien. Jāpiebilst, ka Ēriks Hānbergs savu 90 gadu jubileju svinēs 29. maijā. Izstāde papildināta ar līdz šim neredzēti Ziedoņa muzeja un Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma materiāli, kā arī materiāli no privātpersonu arhīviem.