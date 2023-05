"Rīta kafija ar dzejnieku". Mina Di no Ķīnas

Viņa bijusi 2013. gada izdevuma “New Cathay–Contemporary Chinese Poetry” (Jaunā Ķīna - Laikmetīgā ķīnas dzeja) redaktore un viena no atdzejotājām, bet 2019. gadā piedalījās izdevuma “New Poetry from China 1917-2017” veidošanā. Līdztekus piedalījusies vēl septiņu dzejas antoloģiju sastādīšanā, kuru klāstā ir arī “Women Poets from China” un “Indigenous Poets from China” (Ķīnas iezemiešu dzejnieki). Mina Di savu dzīvi pavada starp Pekinu un Losandželosu, viņa vairākkārt organizējusi tulkošanas meistarklases Ķīnā. Viņas sasniegumu klāstā ir arī dalība organizācijas “Poetry International” Ķīnas interneta vietnes veidošanā, kā arī kuratora darbs, organizējot 2013. gada Ķīnas dzejas nakts pasākumu Roterdamā, Ķīnas dzejai veltīta dzejas festivāla rīkošana Berlīnē, Dienvidaustrumāzijas un Okeānijas dzejas pasākumu, Pasaules dzejas dienu 2012. gadā.