Sestdien norisināsies jau 19. Muzeju nakts

Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja viesi 13. maijā no plkst. 19.00 līdz 23.00 nokļūs 20. gadsimta 20.–30. gadu atmosfērā, aplūkojot kādreizējo mākslinieku dzīvokli – tā perioda mēbeles, interjera un sadzīves priekšmetus, kas papildina modernisma laikmeta ainu, ko atklāj ekspozīcijā esošās gleznas, grafikas un citi mākslas darbi. Izstāde “Iekšējie dialogi. Aleksandras Beļcovas dienasgrāmatas un vēstules” ļaus dziļāk iepazīt gleznotājas personību, izprast viņas dzīves notikumus, pārdomas un izjūtas par ikdienu un mākslu. Abu mākslinieku meitas, mākslas zinātnieces Tatjanas Sutas istabā būs apskatāma video hronika no Aleksandras Beļcovas 80. dzimšanas dienas svinībām, kurās piedalījās gleznotājas Maija Tabaka, Džemma Skulme, Lidija Auza un citas Latvijas mākslas pasaules personības.

Iedvesmojoties no mākslinieku sūtītām vēstulēm un pastkartēm, ikviens muzeja apmeklētājs, bet it sevišķi bērni, no plkst. 19.00 līdz 22.00 varēs pievienoties radošajai darbnīcai “Uzzīmē savu pastmarku!”, lai izveidotu skaistu pastkarti un neatkārtojamu marku draugiem, ģimenes locekļiem vai citiem tuviem cilvēkiem.