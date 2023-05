Izcils skandināvu drūmums no vāka līdz vākam - "Mēs zinām, ka atceries"

Kamēr policija izmeklē vecā vīra nāves apstākļus, vietējie uzsāk savdabīgas medības, mēģinot Ūlofu padzīt no apkaimes. Kuram šajā trakajā spēlē rokās ir vadības pults? To gribētu zināt daudzi, bet vēl vairāk ir to, kuri nevēlas neko atcerēties, jo teju ikviens Odālenas iedzīvotājs izmeklētājiem ir noklusējis ko būtisku, un katram no viņiem ir vismaz viens nopietns iemesls, kāpēc to darīt.