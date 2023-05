VIDEO ⟩ Kad un kā varēs iegādāties Dziesmu svētku biļetes?

Biļešu cenas uz Svētku pasākumiem būs amplitūdā no 5 līdz 100 eiro: Garīgās mūzikas koncerta biļešu cenas būs no 15 līdz 35 eiro, tautas lietišķās mākslas izstādes - 5 eiro. Gājiena laikā sēdvietas skatītāju tribīnēs maksās 25 eiro (līdzīga pieredze bija arī 2018. un 2013. gadā), savukārt ieeja Svētku Atklāšanas koncertā – 40 eiro (Svētku dalībniekiem, uzrādot dalībnieka karti, ieeja bez maksas). Deju lielkoncerta "Balts” biļetes maksās no 20 līdz 70 eiro, diriģentu kora koncerta “Diriģents” – no 15 līdz 30 eiro, kokļu mūzikas nakts koncertu “Gaismas dārzs” un “Nakts dziesma” biļetes maksās no 12 līdz 20 eiro. Mazākumtautību kolektīvu koncerta “Saules dziesmu audeklā” biļetes maksās no 12 līdz 25 eiro, vokāli simfoniskās mūzikas koncerta “Šūpulis” – no 20 līdz 90 eiro. Vokālo ansambļu mūsdienu mūzikas koncerta “Skaņu portreti” un vokālo ansambļu garīgās mūzikas koncerta “Dievs. Daba. Cilvēks” biļetes maksās no 15 līdz 25 eiro, latviešu tautastērpu skates “Mēnesnīcā” – no 15 līdz 25 eiro, pūtēju orķestru koncerta “Laiks iet pāri” un Zaļumballes biļetes – 10 eiro, koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš" ģenerālmēģinājuma – no 15 līdz 40 eiro, savukārt koru lielkoncerta "Tīrums. Dziesmas ceļš” - no 15 līdz 70 eiro. Kokļu mūzikas lielkoncerta “Laika upe” – no 15 līdz 25 eiro, pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncerta “Partitūra svētkiem” - no 10 līdz 20 eiro, tautas mūzikas koncerta “Trejdeviņi spēlmanīši” – no 15 līdz 30 eiro, deju lieluzveduma „Mūžīgais dzinējs” – no 20 līdz 100 eiro, bērnu un jauniešu vokālo ansambļu koncerta “Es vēlos sev ko pastāstīt” – no 7 līdz 12 eiro, Noslēguma koncerta "Kopā Augšup" ģenerālmēģinājuma biļetes maksās no 15 līdz 45 eiro, Noslēguma koncerta "Kopā Augšup” – no 20 līdz 100 eiro, savukārt sadziedāšanās nakts biļetes maksās 10 eiro.