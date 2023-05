Mūžībā devusies Jaunā Rīgas teātra aktrise Regīna Razuma

“Regīna Razuma ir viena no galvenajām JRT sejām jau kopš 1993. gada. Faktiski JRT vēsture no paša sākuma nav iedomājama bez šīs aktrises” - saka teātra dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis. “Jau pirmajos JRT iestudējumos (“Marķīze de Sada”, “Doriana Greja portrets”, “Liesmojošā tumsa”, “Kaija” u. c.). Regīna Razuma bija aktrise, kura lielā mērā ietekmēja to jauno teātra valodas rašanos, ar kuru JRT kļuva unikāls un īpašs. Visus šos gadus viņa ir kalpojusi teātrim šī vārda visburtiskākajā nozīmē un viņas savdabīgā aktrises daba ir iedvesmojusi daudzus režisorus. Regīna Razuma jau ir iegājusi latviešu teātra vēsturē, jo tāda viņa ir tikai viena. Pirms viņas tādu nav bijis un nebūs arī," raksta JRT.