Svarīga informācija "Måneskin" koncerta apmeklētājiem

Ieeja koncerta norises teritorijā tiks atvērta plkst. 18:00, bet "Måneskin" uz skatuves kāps plkst. 21:00. Estrādes teritorijā būs iespēja paēst un iegādāties atspirdzinājumus, kā arī jau no sākuma fani varēs iegādāties oficiālos grupas "Måneskin" suvenīrus. Mobilo sakaru operatori sola teicamu interneta pārklājumu, kas nepieciešams arī bezskaidras naudas norēķiniem, taču drošības pēc rīkotāji tomēr iesaka paņemt līdzi skaidru naudu.

Kopumā gaidāmi pārdesmit tūkstoši klausītāju, no kuriem vairāk nekā 5000 ārvalstu viesi.

Kā labāk nokļūt norises vietā?

Koncerta rīkotāji aicina uz Mežaparka Lielo estrādi doties kājām vai ar sabiedrisko transportu. Skatītāju ērtībām "Rīgas Satiksme" nodrošina speciāli norīkotu sabiedrisko transportu uz “Måneskin” koncertu. Uz Mežaparku - no plkst. 17.00 autobusi aties no pieturvietas “Tērbatas iela” (pie Apgabaltiesas ēkas) un kursēs ar aptuveni četru minūšu intervālu. Tālāk autobuss brauks pa Brīvības ielu, apstājoties visās pieturvietās līdz G. Zemgala gatvei. Tad autobuss nogriezīsies uz G. Zemgala gatvi, apstāsies pieturā pie VEF Kultūras pils un tālāk bez pieturvietām brauks pa Viestura prospektu līdz Mežaparka teritorijai. Pēc koncerta no pieturvietas Mežaparka teritorijā autobusi bez apstāšanās kursēs pa Viestura prospektu līdz pieturvietai “VEF” Brīvības ielā, un tālāk ar apstāšanos visās pieturvietās Brīvības ielā līdz Esplanādei.