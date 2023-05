Miris izcilais fotogrāfs un žurnālists Uldis Briedis

“Kaismīgs un traks, lai nomedītu neatkārtojamu kadru. Iecerēs un spītīgā to īstenošanā neapturams un nenokausējams līdz kapa malai.

Mākslinieks no dabas, vella dzinējs, viens no diviem leģendārā velobrauciena dalībniekiem, bohēmists, režīma kaitinātājs, vāveru mednieks, forelists, dārznieks, salu pētnieks… Uzticams, patiess, mīļš saviem tuvākajiem un draugiem. Labākais vīrs un tētis, kādu vien varētu vēlēties,” raksta Inta Briede.

Ar fotogrāfiju sācis aizrauties no 1965. gada. No 1966. – 1979. gadam darbojies Liepājas Tautas fotostudijā, no 1979.gada - fotokluba "Rīga" biedrs.