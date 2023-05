“Instrumenti” un Gustavo laiž klajā jaunu dziesmas “Nāc dejot ” versiju un videoklipu

Dziesma “Nāc dejot” ir viens no 80.-90.gadu latviešu mūzikas hitiem un tās izpildītāji ir plaši pazīstamā rokgrupa “Linga”. Savulaik šī dziesma skanēja ballītēs un jaunu cilvēku pulcēšanās pasākumos kā viena no populārākajām deju melodijām. Lai arī šī dziesma ierindojama latviešu roka žanrā, grupa “Instrumenti” un Gustavo to izvēlējās mērķtiecīgi kā interesantu radošu un saturisku izaicinājumu.