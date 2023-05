Daugavpils pilsētas svētku galvenie mākslinieki - Brežņeva un Fomins; solīts arī salūts

No piektdienas, 2. jūnija, svētku noskaņa visu dienu jau būs baudāma arī Daugavpils Universitātes skvērā, A. Pumpura skvērā un dažādās Daugavpils kultūras iestādēs. Līdzās daudzveidīgajai koncertprogrammai, III Latvijas akordeonistu orķestru salidojumam un izklaidēm bērniem, savu darbību sāks arī svētku tirdziņš Rīgas ielā un āra kafejnīcas. Bet no plkst. 18 svētki sāks skanēt arī uz galvenās pilsētas svētku skatuves Vienības laukumā, kur uzstāsies grupas "Bel Tempo", "Carnival Youth", "The Sound Poets" un dziedātājs Fēliks Šinders.