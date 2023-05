VIDEO ⟩ "Sarunas par aktuālo". Klātbūtne un manifestācija - modes speciāliste Kristīne Rudzinska

28. maijā plkst. 19 Melngalvju nama Svētku zālē - Andreja Osokina un Jaunā Rīgas teātra aktiera Gundara Āboliņa koncerts "Sajūtu pērles". Programmā ukraiņu un latviešu komponistu klaviermūzika un dzeja no mūziķa un sajūtu kolekcionāra Ainara Kneša jaunās grāmatas. Koncerta apmeklētāji aicināti ierasties jau no plkst. 18.00, lai apskatītu Melngalvju nama ekspozīciju, darbosies arī dzērienu bārs.

Katra iegādātā biļete uz jebkuru no festivāla pasākumiem ir ziedojums Ukrainai - festivāla laikā gūtie ieņēmumi sadarbībā ar “Biļešu paradīze” un Ziedot.lv tiks ziedoti Ukrainas atbalstam. Vairāk informācijas Andreja Osokina tīmekļa vietnē .

Kā noslēdzošo no diskusiju un lekciju cikla “Sarunas par aktuālo” šodien piedāvājam modes un stila dizaineres, drāmas terapeites un uzturzinātnes maģistres Kristīnes Rudzinskas lekciju “Klātbūtne & manifestācija” par modes un psiholoģiskā atbalsta tendencēm Ukrainas traģēdijas kontekstā. “Arī pašlaik, satiekot cilvēkus un intervējot viņus, mani interesē nevis sāpīgi dzīvesstāsti, bet gan tas, kādā veidā cilvēks ir ticis galā – izvilcis sevi no bedres un nostājies uz kājām. Tieši šis aspekts mani vienmēr ir fascinējis un devis spēku. Ir bijusi pārliecība: ja kāds cilvēks to ir varējis, tad arī es varu. Un ja es varu, tad var arī citi,” Kristīne atklāj intervijā vietnē grenazine.lv.