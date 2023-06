Latvijas straumēšanas topa virsotnē nokļuvusi 1992. gada dziesma

Pirms katras spēles es veicu dziesmu atlasi un apdomāju piemērotāko dziesmas brīdi, kad to atskaņošu spēles laikā. Savā galvā mazliet iztēlojos spēles scenāriju, iekļaujot traumas, kautiņus un citus neparedzamus gadījumus. Piemēram, filmas “Mission: impossible” tēma vai grupas “Queen” dziesma “The Show Most Go On” nekad neskanēs spēles sākumā. Bieži vien dažām dziesmām izmantošu jaudīgu remiksa versiju, nevis oriģinālo vai radio versiju. Daudzi pēc spēles jautā, kas tā par dziesmu, jo vietne “Shazam” neatpazīst daudzas manis izmantotās dziesmas. Tās ir pērles, ko esmu atradusi!