Sarunu festivālā "LAMPA" - sarunas par nāvi "Nāves kafejnīcā" (Tiešraides sākums plkst 12:30)

“Nāves kafejnīcas” mērķis sarunu festivālā LAMPA ir plaši runāt par tēmu, kas skar ikvienu no mums, – nāve un miršana. Nāve ir neizbēgama, tā var notikt pēkšņi, tā var notikt nejauši vai jauši, no nedziedināmas slimības jebkurā vecumā vai pavisam paredzami – no vecuma. Vai ir vērts tai gatavoties, vai tomēr turpināt to ignorēt, piedomājot par to tikai reizi gadā – kapu svētkos?