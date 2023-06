Tiešraide ⟩ "Nāves kafejnīca" 1. diena: aizraujošas diskusijas par to, kas sagaida ikvienu no mums

Kustības dibinātājs ir Šveices sociologs un antropologs Bernards Kretazs (Bernard Crettaz), kurš 2004. gadā Neišatelā (Neuchâtel, Switzerland) organizēja pirmo Café mortel ar mērķi noņemt tabu nāves tēmai un atļauties domāt un runāt par savu mirstību. Viņš uzrakstīja grāmatu “Nāves kafejnīcas. Izceļot nāvi no klusuma zonas” (Death Cafes: Bringing Death out of Silence). Džons Andervuds, balstoties uz Bernarda Kretaza idejām 2011. gadā noorganizēja pirmo “Nāves kafejnīcu” savās mājās Londonā, toreiz secinot, ka: “Mēs esam zaudējuši kontroli pār vienu no nozīmīgākajiem notikumiem, ar kuru cilvēkam nākas saskarties”.