Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā būs apskatāms “Līgo” karoga oriģināls

Visu Dziesmu svētku neatņemama sastāvdaļa ir svētku dalībnieka krūšu nozīmes, kas darinātas no zelta, sudraba, baltmetāla. To nelielajā formā ietverta informācija par svētkiem. Izstādē eksponētas nozīmes no pirmajiem Vispārējiem (toreiz – Vispārīgajiem) latviešu Dziedāšanas svētkiem līdz pat mūsdienām. Īpaša ir virsdiriģenta Teodora Kalniņa (1890–1962) svētku nozīmju kolekcija, kas ietver gan vispārējos, gan novadu dziesmu svētkus, kuros mūziķis piedalījies no 1926. līdz 1940. gadam.