Klajā nāk fotogrāmata par izsūtīto likteņiem un Sibīrijas pilsētu Igarku

Pirmdien, 3. jūlijā, Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā Rīgā, Uzvaras bulvārī 2A, plkst. 16:00 notiks izstādes un grāmatas "Motherland. Far Beyond the Polar Circle" (Mātes zeme. Tālu prom aiz polārā loka) atklāšana. Izstāde būs apskatāma līdz 2. augustam.