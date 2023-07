FOTO ⟩ Emocijas sit augstu vilni! Ieskats leģendārajā sadziedāšanās naktī

Svētdien, 9. jūlijā, pēc noslēguma koncerta Mežaparka Lielajā estrādē no plkst. 24 noritēja tradicionālā sadziedāšanās nakts. Reizi piecos gados gan Dziesmu un deju svētku dalībnieki, gan skatītāji, gan svētku veidotāji pēc noslēguma koncerta rada lielo kopkori un no sirds izdzied iemīļotās dziesmas. Ieskaties foto atskatā no leģendāro svētku kulminācijas!