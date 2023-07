Ar vērienīgu lielkoncertu "Kopā augšup" un neaizmirstamu Sadziedāšanās nakti svētdien, 9. jūlijā, izskanējuši XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētki. TVNET piedāvā uzkavēties vēl mirkli Dziesmusvētkos īpašā sarunu rubrikā ar dalībniekiem no kulminācijas lielkoncerta Sidraba birzī. Otrajā "Svētku atskaņu" epizodē ar TVNET kultūras ziņu redaktoru Tomu Treibergu sarunājās Ralfs no Ventspils jauniešu kora un Dārta no Mārupes valsts ģimāzijas kora "Kameus". Vairāk skaties video!