Svētku iespaidā straumētāko ierakstu nedēļas topā iekļuvusi arī koru mūzika

Apvienotajā singlu topā, kurā tiek apkopota kā latviešu, tā ārzemju mūzika, šoreiz popularitātes virsotnē ir Kravts un Gio Pika (Кравц, Гио ПиКа) ar dziesmu “Kur tu aizgāji” (Где прошла ты). Otrais klausītākais ir Deivids Kušners ar “Daylight”, savukārt trešajā vietā ir reperis MACAN ar dziesmu “ASPHALT 8”. No latviešiem septītie klausītākie ir “Singapūras Satīns” ar singlu “Degviela”. Topā ir arī jaunpienācēji - sestajā vietā ir reperis Gunna ar singlu “fukumean” un dīdžeja Pegija Gou ar hitu “(It Goes Like) Nanana - Edit” ir devītā.