Jau šonedēļ "Saulkrasti Jazz Festival" ar vērienīgu programmu atzīmēs 25 gadu jubileju

Jau šo ceturtdien, 20. jūlijā, Saulkrastos atkal ieskanēsies džeza mūzika. No 20. līdz 22. jūlijam Saulkrastu pilsētas estrādē norisināsies viens no vērienīgākajiem džeza mūzikai veltītajiem festivāliem Latvijā – "XXV Saulkrasti Jazz Festival 2023". Trīs dienu laikā uz skatuves kāps izcili džeza mūzikas mākslinieki no Anglijas, Francijas, ASV, Kanādas, Zviedrijas, Itālijas, Norvēģijas, Mozambikas, Kotdivuāras, Latvijas un Lietuvas, piedāvājot bagātīgu ceļojumu džeza pasaulē. "Saulkrasti Jazz Festival" šogad svin savu 25 gadu pastāvēšanas jubileju, tādēļ džeza svētki šogad plānojas īpaši vērienīgi.