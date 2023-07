Jau šovakar! ⟩ "Hurts" jau atkal "sāpinās" Latvijas fanus. Šoreiz Siguldas pilsdrupās

Paredzams, ka elegantā britu dueta “Hurts” koncertā izskanēs gan jaunākā, nu jau piektā albuma “Faith” pazīstamākās kompozīcijas, gan bagātīgā iepriekšējo hitu plejāde - Wonderful Life, Better Than Love, Stay, Sunday, Blood, Tears & Gold, Illuminated, Miracle, Somebody To Die For, Blind, Surrender, Some Kind Of Heaven, Nothing Will Be Bigger Than Us, Wings, Rolling Stone, Wish, Beautiful Ones, Ready To Go.