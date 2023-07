Ko Prinss centās noslēpt, Šaineda O’Konora atklāja pilnībā. Stāsts par dziesmas “Nothing Compares 2 U” tapšanu

Turpretim Prinsa draugam Džeromam Bentonam bija cits stāsts – viņš teica, ka Prinss dziesmu uzrakstījis kā veltījumu viņam pēc tam, kad Bentons izšķīrās ar savu līgavu. Jebkurā gadījumā mūziķis uzskatīja, ka dziesma neatbilst viņa tābrīža publiskajam tēlam. Viņš nolēma to atdot grupai The Family, kuru viņš bija samenedžējis kopā ar savu tālaika draudzeni Sūzanu Melvoinu un dziedātāju Polu Pītersonu.

“Nothing Compares 2 U” nekad netika izdots kā atsevišķs singls, un šķita, ka tam jau lemts ieslīgt aizmirstībā, līdz tematiskās saskanības labad to atcerējās Šainedas O'Konoras menedžeris Fahtna O’Keleijs un ieteica dziedātājai to iekļaut viņas otrajā albumā “I Do Not Want What I Haven't Got”.