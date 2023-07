FOTO ⟩ Ar emocionālu dziedātājas Džamalas uzstāšanos izskanējis mūzikas festivāls “Porta”

Tāpat klausītājus aizrāva mūziķis, kurš pārkāpj mūzikas instrumenta tubas izpildījuma robežas – Daniels Herskedāls (Daniel Herskedal) no Norvēģijas. Daniela mūzikas kinematogrāfiskais vēriens ir acīmredzams, proti, viņš savās kompozīcijās uzbur dabas ainavas. 2019. gadā Herskedāls debitēja kā filmu mūzikas komponists, sacerot mūziku režisora Džo Talbota filmai “Pēdējais melnais vīrs Sanfrancisko” (The Last Black Man in San Francisco), kuras producents ir Breds Pits.