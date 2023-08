Komiksu fani, sarosieties! Latvijā skatāms seriāls "Superspējas: "DC" stāsts"

HBO® ir viens no cienījamākajiem un inovatīvākajiem izklaides zīmoliem pasaulē, piedāvājot leģendāru, apbalvojumiem bagātu saturu gan HBO lineārajos kanālos, gan patērētājiem pieejamā straumēšana platformā "Max", kas sāka savu darbību ASV, 2023.gada 23.maijā. Esot daļa no "Warner Bros. Discovery", HBO piedāvā plašu satura klāstu, kas ietver skatītāju nesen iemīļotus hitus kā "The Last of Us", "House of the Dragon", "The White Lotus", "Euphoria", "Barry", "Succession" un jau leģendārus seriālus, tostarp "Game of Thrones", "The Sopranos", "Sex and the City", "Band of Brothers" un "The Wire".