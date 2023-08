Ko Tu liktu čemodānā, ja piespiedu kārtā būtu jāpamet mājas?

Ideja par izrādes "Bagāžas stāsti" veidošanu radās 2022. gada maijā, strādājot pie lasījuma "Bēgļu kaķi" videoversijas, kad Rīgā ieradās trīs ukraiņu aktrises no Viļņas un aktieris no Tallinas, lai ierakstītu lasījumu ukraiņu valodā. Viena no aktrisēm bija Višņa Višņevaja, kura pavasarī pēc kara sākuma dalījās ar saviem stāstiem par aizbraukšanu no Kijevas. Producente Jevgēņija Šermeņeva ieteica apvienot pašas Višņas stāstus ar citu bēgļu pieredzēm. Latviešu aktieri vairākkārt tikās ar ukraiņu bēgļiem, lai uzzinātu viņu bagāžas stāstus.