"Ezīšfests 2023" atklāj festivāla programmas slepeno mākslinieku

Kā katru gadu, arī šovasar Tallinas kvartālā tiks uzlikts kronis vasarai - norisināsies urbānās pilsētvides festivāls “Ezīšfests 2023”. Festivāla programma šogad būs īpaši plaša - no šobrīd tik aktuālās hip-hopa scēnas līdz estrādes mūzikai, rokam, popam, panku leģendām un elektroniskajai mūzikai. Pasākumā būs arī plašs aktivitāšu klāsts visas dienas garumā - novusa un “Beerpong” turnīri, kokteiļu meistarklases, kroņu darbnīca, hennas tetovējumi, kino zona, kā arī dažāda veida aktivitātātes ar iespēju laimēt balvas no festivāla atbalalstītājiem.

Uz sešām dažādām festivāla skatuvēm kāps tādas leģendas kā PĒRKONS, latviešu estrādes zvaigzne ŽORŽS SIKSNA un Latvijas pagrīdes mūzikas tēvi, pankroka apvienības INOKENTIJS MĀRPLS un PND. Labākajās hip-hop tradīcijās festivālu iekurinās ROLANDS ČE, pirmais līgā – reperis PRUSAX, nu jau savu vārdu latviešu hip-hop mūzikas kartē atzīmējušais ZEĻĢIS un apvienība KRATA – Edavārdi, Čižiks un Dubra, kuri no Ezīšfesta apmeklētājiem izkratīs visus vasarā neizkratītos deju soļus. Ar savu jauno mūzikas projektu LAPSENE atgriezīsies pazīstamās grupas R.A.P balss Artis Dvarionas, savā mūzikas daudzpusībā un orģinalitātē priecēs VIŅA, viena no pašmāju ekscentriskākajām mūziķēm, multi-instrumentāliste un dziedātāja ELIZABETE BALČUS, neparastās balss īpašnieces, harizmātiskās EVIJAS VĒBERES un džeza un improvizētās mūzikas bundzinieka IVARA ARUTJUNJANA duets, virtuves kabarē apvienība GAPOLJERI, enerģiskā dziedātāja DIONA, “jaunā viļņa šlāgeri” ČIPSIS UN DULLAIS, folkloras grupa no Igaunijas - MUST BASS LÄKS ÜLE Tee kā arī nenopietni nopietnā GRUPA JĀNIS un daudzi citi. Šī gada festivālā pasākuma apmeklētājus sagaida arī vēl nebijusi dīdžeju plejāde - vairāk nekā 14 dīdžeju seti, to vidū arī DJ MAGNUSS ERIŅŠ, DJ MAKREE, DJ SKAABE, DJ MIAMI, DJ LIETUVIETIS un DJ CUKURPAPS.