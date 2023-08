Ko jaunajai sezonai sagatavojis Valmieras teātris?

Direktore uzsver, ka simtgades svinības būs vien tad, kad teātra trupa atgriezīsies atjaunotā teātra telpās, taču īpašs notikums "One hundred" (Viens simts) tiek solīts novembrī. Aktieris Aigars Apinis to noslēpumaini izreklamēja, tādēļ par to, kas tas būs - koncerts, izrāde vai performance uzzinās vien tie, kuri to apmeklēs "Kurtuvē".