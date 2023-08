Kādas jaunas vēsmas atnesis aizvadītās nedēļas Latvijas straumētākās mūzikas tops?

Klausītāko latviešu dziesmu topa visās trīs vietās ir “Singapūras Satīns” - pirmajā vietā dziesma “Degviela”, otrā ir “Labvakar”, kas ir sadarbība ar producentu Ricky Done Did It!, savukārt trešajā vietā ir 2022. gada hits “Uz Seen”, kurā dzirdam arī leģendāro deju mūzikas grupu “A - Europa”. Ar divām dziesmām topā ir arī Gacho/Mesa - ceturtajā vietā “Ko vairāk man vajag”, bet sestā klausītākā ir “25”. Savukārt dziesmu topu ar divām dziesmām noslēdz Msencis un Grandmasters Neons - “Es Jau Braucu” ir devītā, bet “Pie**** Seju” - desmitā klausītākā.

Apvienotā singlu topa virsotnē no trešās vietas pakāpusies Doja Cat ar dziesmu “Paint The Town Red”. Viņai otrajā vietā seko Pegija Gū ar dziesmu “(It Goes Like) Nanana - Edit”, bet trešais šajā nedēļā ir reperis gunna ar “fukumean”. No latviešiem ar divām dziesmām astotajā un devītajā vietā ierindojušies “Singapūras Satīns”.