Straumētākajā topā notiek “milžu cīņas”

Latviešu singlu topa trijniekā visas ir “Singapūras Satīna” dziesmas: “Degviela” ir pirmajā vietā, tai seko “Labvakar”, kas tapusi sadarbībā ar producentu Ricky Done Did It!, bet trijnieku noslēdz “Uz seen” - sadarbība ar “A-Eiropa”.

Kombinētā singlu topā pirmajā vietā joprojām ir Doja Cat ar dziesmu “Paint The Town Red”. Interesanti, ka dziesmā izmantots souldziedātājas Dionnes Varvikas klasikas “Walk on By" sempls. 82 gadus vecā Varvika paudusi prieku, ka mūsdienu jaunatne novērtē šādus “veco ļaužu labos gabalus”. Šī dziesma viņai atnesa Grammy nomināciju un vēlāk arī vietu Grammy slavas zālē. Kombinētajā singlu topā otrā ir dīdžeja Pegija Lū ar “(It Goes Like) Nanana - Edit” , bet trešajā vietā reperis Gunna ar “fukumean”. No latviešiem ar dziesmām astotajā un desmitajā vietā ir “Singapūras Satīns”.