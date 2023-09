Mazie prieka mirklīši dziedātājas Jenny May jaunajā mūzikas video

"Tas tiešām bija unikāls pārsteigums svētkos!", dziesmas parādīšanos noraksturo Jenny May, turpinot: "Starp sveicienu jūrām atnāk tik sirsnīga dziesma. Ļoti uzrunāja tās teksts par ticības spēku un laimi. Savā izpildījumā ieliku savu laimes sajūtu. Dažkārt mēs meklējam lielu laimi un esam vīlušies, ja nesagaidām to, bet patiesībā tā meklējama mazos prieka mirklīšos. Priecāties var par skaistām debesīm, saulrietu, par bērnu smiekliem, arī nedarbiem, laime ir ēdiena baudīšanā un to var atrast it visā, kas ļauj mums izjust pacilājošas emocijas. To arī centāmies iemūžināt dziesmas videoklipā!"