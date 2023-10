Labdarības maratons “Dod pieci!” šogad veltīts riskam pakļautiem jauniešiem

Latvijas Republikas Valsts kontroles 2022. gada revīzijas ziņojums “Problēmbērni – pieaugušo neizdarības spogulis” ļauj secināt, ka Latvijā bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņu ģimenēm nav pieejams pietiekams nepieciešamais atbalsts, un pašvaldībās šis jautājums nereti tiek risināts “uz papīra”, bet ne realitātē. Ziņojumā tiek lēsts, ka Latvijā šobrīd ir vairāk nekā 10 tūkst. bērnu ar uzvedības problēmām, kuri ilgstoši un bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi, lieto dažādas apreibinošas vielas, pārkāpuši likumu u. tml. Savukārt vairāk nekā 36 tūkstošiem jeb katram 7. bērnam Latvijā pastāv uzvedības problēmu iestāšanās risks – šie bērni ir cietuši no vardarbības vai noziedzīga nodarījuma, atrodas ārpusģimenes aprūpē vai dzīvo ģimenē, kurā ir riski nepietiekamai bērna aprūpei u. c.