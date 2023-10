Rundāles pils muzejā skolēnu brīvlaikā notiks ģimeņu pēcpusdienas

Spēle paredzēta bērniem, sākot no 11-12 gadu vecuma, taču sniegs prieku un jaunas zināšanas arī pieaugušajiem. To spēlē grupās, izmantojot spēles vietni internetā un drukātus materiālus. Līdzi uz pasākumu var ņemt arī jaunākus bērnus, kuriem būs sagatavotas citas aktivitātes, skaidro Jakoviča.

Spēle sastāv no ievada video, trim praktiskiem uzdevumiem un diskusiju sadaļas. Ievada videoierakstā spēlētāji uzzinās interesantus faktus par Rundāles pils vēsturi un restaurāciju, bet praktiskie uzdevumi ļauj iejusties restauratoru lomās. Spēlētāji, veicot pils izpēti, uzzinās, kā tā mainījusies restaurācijas laikā, turklāt mēģinās atjaunot senos krāšņu flīžu zīmējumus un noteikt sienu gleznojumu galvenos bojājumu veidus.

Katrā no minētajām dienām spēli spēlēs divreiz - no plkst.13 līdz plkst.14 un no plkst.15 līdz plkst.16. Ģimenes var izvēlēties sev ērtāko dienu un laiku, lai piedalītos pasākumā. Vienā pasākumā var piedalīties līdz sešām ģimenēm.