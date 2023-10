Stiliste Una Bernatoviča atklāj skaudro iemeslu, kāpēc ilgi nesvinējusi savu dzimšanas dienu

Pēc šī zaudējuma viņa vairākus gadus neesot spējusi svinēt savus svētkus, jo uzskatījusi to par sēru dienu.

Bernatoviča gan apzinās, ka nav iespējams izvairīties no zaudējuma sāpēm, ar tām ir jāiemācās sadzīvot. “Tu nevari izvairīties no tām sērām, protams, es varētu turēt visu sevī, bet tas nav risinājums. Man liekas, ka sēras nevar aizmirst, un ja tas vēl ir bijis tuvs cilvēks. Tu nevari to aizmirst, jo tik daudz ir dzīvots kopā, tik daudz kopīgā.”