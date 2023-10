Noskaties ⟩ Klajā nācis Elizabetes Gricmanes filmas "Vietām gaidāms stiprs lietus" treileris

Nesen iemīlējies pāris - Sabīne un Reinis bauda laiku kopā līdz abus neplānoti pārtrauc Sabīnes māte. Tikšanās izvēršas par traģikomiskām pusdienām, kurās neviens nepaēd un māte izmet meitu no mājām. Reinis mīlas jūtu pārņemts glābj jauno sievieti un neapdomīgi piedāvā kopīgi apmesties savas mirušās omītes dzīvoklī. No iemīlēšanās jaunā pāra dzīve ātri pāriet sadzīvē. Sabīnes vientulība viņu noved pie emocijām, kurās šķiet, ka dzīvoklis, Reinis un visi citi apstākļi viņu iesprosto, pat lietus. Dusmu māktā Sabīne cenšas Reini sāpināt un pārbaudīt, vai tiešām viņš ir gatavs kopīgām attiecībām.

““Vietām gaidāms stiprs lietus” būs mana pirmā pilnmetrāžas spēlfilma, kuru veidoju pēc Latvijas Kultūras Akadēmijas režijas kursa absolvēšanas. Šī filma ir mans pieteikums Latvijas kino režisoru saimē un sevi vēlos pieteikt, runājot par to, kas man šķiet svarīgi, un tās ir cilvēku attiecības. Es redzu, kā cilvēki mums apkārt arvien vairāk atradinās no grūtībām, it īpaši grūtībām, kuras ir neredzamas un netaustāmas. Apņēmība ieraudzīt pašam sevi un spēt mainīties, ir šī filmas tēma, kura risinās caur jaunas sievietes skatījumu uz pasauli, kurā viņas fantāzijas saduras ar partnera realitāti. Kaisle un mīlestība, kas jaunus cilvēkus saved kopā, agri vai vēlu noved līdz brīdim, kur jāizlemj - palikt bērnišķībās vai pieaugt un turpināt dzīvi, nekļūstot par situācijas upuriem,” stāsta filmas režisore Elizabete Gricmane.