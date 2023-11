Viļa Rīdzenieka simboliskā fotogrāfija apskatāma Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā

Ikdienā fotogrāfija un tās fotonegatīvs uz stikla plates tiek glabāti īpašā saudzēšanas režīmā muzeja krājuma novietnē un tikai reizi gadā – Latvijas valsts dzimšanas dienas svētku periodā – fotogrāfija tiek eksponēta, sniedzot iespēju to apskatīt ikvienam interesentam. Jāpiemin, ka šajā gadā muzejs dāvinājumā no SIA “GroGlass” saņēmis stiklu ar pretatspīduma pārklājumu, kurš vienlaikus aizsargā no ultravioletā starojuma. Tas ir īpaši piemērots mākslas darbu ierāmēšanai, līdz ar to unikālā fotogrāfija tiks eksponēta pavisam jaunā kvalitātē.