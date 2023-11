Latviskota garīgā skolotāja un sabiedriskā aktīvista Rāmdasa grāmata "Joprojām šeit"

Lai gan pastāv uzskats, ka attālināšanās no trauksmainās jaunības sniedz apskaidrību un harmoniju, diez vai vairākums cilvēku novecošanu pieņem ar pateicību un ar prieku domā par to, kas mūs sagaida. Taču ir cilvēki, kuri spēj pārliecinoši paskaidrot, kāpēc no mūža nogales nemaz tik ļoti nebūtu jābaidās.