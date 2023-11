Ik nedēļas Latvijas straumēšanas tops ir klāt: "Singapūras satīns" saglabā pozīcijas un debija "Astro'n'out"

Apvienotajā singlu topā trijnieks ir nemainīgs: pirmā ir Kenja Greisa ar “Strangers”, otrā - Teita Makreja ar “greedy”, bet trešajā vietā ir Doja Cat ar “Paint The Town Red”. Jaunums - dienvidkorejiešu mūziķis Čons Čonguks (Jung Kook) ar “Standing Next to You” atrodams devītajā vietā. Savukārt Čona novembra sākumā izdotais debijas albums “GOLDEN” 45.nedēļā ir pirmajā vietā apvienotajā albumu topā. Albumā ir vienpadsmit dziesmas, kurās piedalās dažādi viesi, tajā skaitā reperis Džeks Harlovs, elektroniskā mūzikas grupa “Major Lazer”, DJ Snake un citi.