Ar maestro Raimonda Paula dalību 18. novembra koncertā skanēs latviešu kinomūzika

Koncertā skanēs muzikālu fragmentu virknējums no latviešu spēlfilmām: “Salna pavasarī” ar Jāņa Ivanova mūziku, “Kārkli pelēkie zied” ar Romualda Grīnblata mūziku, “Kapteiņa Enriko pulkstenis” ar Ringolda Ores mūziku, Marģera Zariņa “Tango” no filmas “Pie bagātās kundzes”, Ivara Vīgnera mūzikas fragments no filmas “Tās dullās Paulīnes dēļ”, Imanta Kalniņa mūzikas fragmenti no kinofilmām “Ezera sonāte”, “Emīla nedarbi”, “Laimes lācis”, Raimonda Paula “Dejas”, “Mēness gaismā”, “Kādas pilsētas ugunis” no kinofilmas “Depresija”, Raimonda Tigula “Cerību jūra” no daudzsēriju filmas “Likteņa līdumnieki”, Riharda Zaļupes “Aplenkumā” no mūzikas kinolentei “Nameja gredzens”, Lolitas Ritmanis “Lūgšana” no vēsturiskās drāmas “Dvēseļu putenis” un Raimonda Paula populārāko kinotēmu svīta.