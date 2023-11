Lorīnas koncerts un Ziemassvētku tirdziņa atklāšana: pasākumu ceļvedis nedēļai

30. novembris

Bet koncertzālē "Palladium" notiks Eirovīzijas divkārtējās laureātes Lorīnas (Loreen) koncerts. Zviedru izpildītāja ir viena no mūzikas nozares ikoniskākajām un ievērojamākajām māksliniecēm, kuras neaizmirstamie hiti "Euphoria" un "My Heart is Refusing Me" pārņēma mūzikas topus visā pasaulē. Dzīvajos koncertos viņas izpildījumam piemīt vokāls spēks un emocijas, kas Lorīnas daiļrades cienītājus ievelk melodiskajā un izjustajā mūzikas pasaulē līdz ar koncerta pirmajiem mirkļiem.