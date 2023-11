Nākamvasar Siguldā uzstāsies Stepans Hausers no “2Cellos”

Tagad pazīstams kā vienkārši HAUSER, Stepans skatītājiem sola izcilu muzikālu izrādi, kurā nedalāmi savīsies čella superzvaigznes salūtam līdzīgā ekspresija ar viņa romantisko, pat lirisko šķautni. To visu papildinās uz liela ekrāna demonstrētas atbilstīgas videoprojekcijas.

Mūzikas nerātnais romantiķis savā koncertprogrammā iekļāvis visu, ko viņa pielūdzēji iepazinuši un iemīlējuši, – sākot no ārkārtīgi populārās kompozīcijas "Beach Party", līdz muzikālo sapņu ainavām "Alone Together".