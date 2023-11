Telpa un plašums gleznotājas Ilzes Smildziņas izstādē "Garā pupa"

Gleznotāja piedalījusies 6. Pekinas Starptautiskajā Mākslas biennāle (2015, 2019), „Paint One Another Know One Another” konkursa izstādē Pekinā (2016), Art Gemini” konkursa finālistu izstādē Londonā (2017, 2018), kā arī mākslas simpozijos Francijā, Baltkrievijā, Somijā, Indijā un Kiprā.