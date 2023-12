Ivo Fomins publicē jaunu dziesmu, video un izsludina lielkoncertu Liepājā

Ivo Fomins dalās savās pārdomās par dziesmā ietverto vēstījumu: “Mēs nezinām, kas mūs sagaida aiz katra nākamā pagrieziena. Reti kurš par to aizdomājas, jo daudz svarīgāk ir nepārstāt virzīties uz priekšu, uz savu izvēlēto mērķi. Tieši ceļš un virzība arī, iespējams, ir visas dzīves jēga. Par to ir jaunā dziesma un par to būs arī mans lielkoncerts Liepājā, kuram dots nosaukums “Mans ceļš”.”