"JAUNmarka" un citi Ziemassvētku tematiskie pasākumi: ceļvedis nedēļai

15. decembris

Vērmanes dārzā 15. un 16. decembrī no plkst. 10:00 līdz 18:00 norisināsies Rīgas lielais Ziemassvētku tirdziņš. Uz to sabrauks dizaineri un mākslinieki no visiem Latvijas novadiem, piedāvājot skaistākās rotas no sudraba, ādas, stikla un keramikas, elegantus interjera priekšmetus, dabīgo kosmētiku, adījumus no vilnas – cimdiņus, šalles, cepures, zeķes. Plašā izvēlē būs sveces, kārumi ikdienas un svētku galdam. Un, protams, Ziemassvētku karstais dzēriens!