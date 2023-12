FOTO ⟩ Miljonāra Jūlija Krūmiņa 80. jubileja: kas bija viesu vidū, kāpa uz skatuves un ar ko mielojās?

Miljonārs Jūlijs Krūmiņš otrdien, 12. decembrī, atzīmēja savu 80. dzimšanas dienu. Jau iepriekš medijos izskanēja, ka svinības soloties būt grandiozas ar augsta ranga viesu klātbūtni. TVNET rīcībā no kāda no pāris simtu lūgtajiem viesiem nonāca miljonāra apaļās jubilejas vakara programma, kā arī novērojumi no svinību norises vietas: sākot no "mākslas izstādes" ar viesu gleznām Senās Romas stilistikā, beidzot ar miljonāra dejas priekšnesumu, skanot Elvisam Preslijam Ingus Pētersona tenorā, humorista Maksima Galkina performanci un pasaulslavenu mūziķu uzstāšanos. Ielūkojies pa atslēgas caurumu 80 gadu jubilejā, kādu vien retais Jūlija Krūmiņa vienaudzis var atļauties.