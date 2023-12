Dāvja Sīmaņa filma “Marijas klusums” iekļauta 64. Berlīnes Starptautiskā festivāla programmā

64. Starptautiskais Berlīnes kino festivāls šogad norisināsies no 2024. gada 15. februāra līdz 25. februārim Vācijā. Tas ir viens no lielākajiem, nozīmīgākajiem un tradīcijām bagātākajiem A klases filmu festivāliem pasaulē, kas norisinās kopš 1951. gada, kas līdzās Kannu un Venēcijas festivāliem tiek uzskatīts pa vienu no Eiropas kino galvenajiem gada kino forumiem. Festivāla programma tiek veidota no vairākiem tūkstošiem pieteiktu filmu. Berlīnes Kino festivāla Foruma programma savā atlasē izceļ kino kā medija nozīmi, izvēloties filmas, kurās ietverts nozīmīgs sociāli mākslinieciskais vēstījums un kurās pievērsta īpaša uzmanība kino estētikai.