"Zelta Mikrofona '24" žūrija sāk darbu; mainīta ceremonijas norises vieta

“Zelta Mikrofons '24” informē arī par organizatoriskām pārmaiņām - ņemot vērā ekonomisko situāciju un tās ietekmi uz pasākuma finansējumu, tiek mainīta ceremonijas norises vieta un līdz ar to mainās arī datums. “Zelta Mikrofons '24” norisināsies 2024. gada 8. martā konferenču un pasākumu centrā “ATTA CENTRE” (Krasta ielā 60, Rīgā).

“Šis ir bijis sarežģīts gads it visiem - pēc apstākļu rūpīgas izvērtēšanas nolēmām mainīt “Zelta Mikrofona '24” norises vietu uz mazākām telpām. Dažkārt laikus pasperts solis atpakaļ nozīmē lielu lēcienu uz priekšu nākotnē, “ saka Elita Mīlgrāve, “Zelta Mikrofona” ilggadējā producente.

Grupa “Singapūras Satīns” ir viena no 2023. gada internetā visvairāk klausītākajām grupām, kā to apliecina arī iknedēļas straumēšanas tops “Straumētākais ieraksts ar Elektrum”. Grupas 2021. gada albums “Stonks” abās versijās straumēts vairāk nekā 10 miljons reižu. Šajā oktobrī grupa izdeva jaunu albumu “Super”, no kura zināmākās dziesmas “Degviela” un “Labvakar” arī ir topu augšgalā, savukārt albumu noslēdz “P.S.”, kur ir pieminēts arī “Zelta Mikrofons”.